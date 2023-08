Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Prioreier Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 20.08.2023/ Uhrzeit: 19:38 Uhr/ Dauer: ca. 70 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungshubschrauber (RTH), Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (pk): Am Sonntagabend wurden der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle zu einem Motorradunfall auf der Prioreier Straße alarmiert. Dort hatte ein Motorradfahrer im oberen, kurvigen Bereich die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war unter der Leitplanke hindurch in den Graben gerutscht. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer dem Verunfallten bereits zurück auf die Straße geholfen. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens, versorgten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den 16-jährigen Fahrer. Ein mitalarmierter Rettungshubschrauber landete in unmittelbarer Nähe des Unfallortes. Der Transport des nur leichtverletzten Patienten ins Krankenhaus konnte jedoch mit dem Rettungswagen erfolgen. Die Feuerwehr sperrte während des Einsatzes die Prioreier Straße in beide Richtungen und sicherte die Landung und den Start des Rettungshubschraubers Christoph 8 ab. Der Einsatz endete für die 24 Einsatzkräfte nach rund 70 Minuten mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

