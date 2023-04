Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Niederkirchen (ots)

Im Zeitraum vom 06.04.2023 um 22:00 Uhr bis zum 07.04.2023 um 09:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Salierstraße in 67150 Niederkirchen einzubrechen. Es blieb lediglich beim Versuch. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de zu in Verbindung zu setzen.

