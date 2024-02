POL-FR: Emmendingen: Rollstuhlfahrer aus der Elz gerettet

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 30.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 22.00 Uhr bis 23.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Alemannenstraße ein und entwendeten ein in der Werkstatt stehendes weißes Wohnmobil der Marke Citroen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 62.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und ...

