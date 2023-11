Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (84) bei Sturz in Linienbus schwer verletzt

Bochum (ots)

Eine Bochumerin (84) hat sich bei einem Sturz in einem Linienbus schwere Verletzungen zugezogen.

Am Donnerstag, 16. November, gegen 8.30 Uhr stieg die Seniorin an der Haltestelle "Aggerstraße" in den Bus der Linie 336 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ein. Nach aktuellem Kenntnisstand stürzte die Bochumerin beim Anfahren des Busses und verletzte sich dabei schwer.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 84-Jährige ins Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell