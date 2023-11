POL-BO: Korrektur: Fahrerin eines blauen Skodas wird gebeten, sich zu melden

Bochum (ots) - Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen, 15. November, einen 22-Jährigen aus Bochum festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig, einen Taxifahrer überfallen zu haben. Gegen 2.40 Uhr klopfte es an der Scheibe des 38-jährigen Taxifahrers aus Bochum, der gerade an einem Taxistand in seinem Wagen wartete - ein Mann forderte mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld. Nachdem der Taxifahrer eine geringe ...

