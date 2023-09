Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit vier Verletzten

Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr kam es in der Reinhardsbrunner Str. Ecke 18.-März-Str. von Gotha zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Fahranfänger wollte an besagter Kreuzung aus der 18.-März-Str. nach links auf die Reinhardsbrunner Straße auffahren und übersah einen von links herannahenden Pkw. Der 20jährige Audifahrer fuhr dem vorfahrtsberechtigten Hyundai in die Seite. Bei dem Unfall wurden vier von fünf Insassen im Hyundai zumindest leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 20jährige Gothaer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 13000 EUR. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Die Kreuzung war für ca. eine Stunde auf Grund der Rettungsmaßnahmen unpassierbar.(ri)

