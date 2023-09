LPI-GTH: Schwer verletzt

Krauthausen (Wartburgkreis Gotha) (ots) - Gestern Nachmittag verletzte sich ein 68-jähriger Radfahrer in Krauthausen schwer. Er befuhr einen landwirtschaftlichen Weg zwischen Spichra und Creuzburg und kam auf abschüssiger Strecke aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und trug keinen Helm. Der 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

