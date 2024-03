LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Greiz (ots) - Gera. In der Kurt-Keicher-Straße in Gera wurde die vordere Kennzeichentafel eines grauen Opel Astras entwendet und die Motorhaube zerkratzt. Der Schaden wurde am 29.03.2024 Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr festgestellt, nachdem der Halter den PKW am Vorabend gegen 23:00 Uhr dort abgestellt hatte. Der Polizeiinspektion Greiz wurde der Sachverhalt mitgeteilt, weshalb umgehend ein Strafverfahren wegen des ...

