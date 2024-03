Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kennzeichentafel entwendet & PKW beschädigt

Greiz (ots)

Gera. In der Kurt-Keicher-Straße in Gera wurde die vordere Kennzeichentafel eines grauen Opel Astras entwendet und die Motorhaube zerkratzt. Der Schaden wurde am 29.03.2024 Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr festgestellt, nachdem der Halter den PKW am Vorabend gegen 23:00 Uhr dort abgestellt hatte. Der Polizeiinspektion Greiz wurde der Sachverhalt mitgeteilt, weshalb umgehend ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und der Sachbeschädigung eingeleitet wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 - 6210 zu melden.

