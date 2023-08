Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ tödlicher Verkehrsunfall: Kollision zweier Pkw auf Bundesstraße 4 ++ Fahrer verstirbt am Unfallort ++ Bundesstraße voll gesperrt ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Suderburg/Breitenhees

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 09.08.23 auf der Bundesstraße 4 zwischen Breitenhees und dem Suderburger Kreuz. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 40 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra gegen 14:20 Uhr aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw VW Amarok mit Anhänger eines 61-Jährigen. Der 40-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 61-Jährige blieb äußerlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 90.000 Euro beziffert. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie auch der Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen ist die Bundesstraße 4 aktuell voll gesperrt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ist ein Gutachter vor Ort im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

