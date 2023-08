Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Fahrerwechsel" vor Polizeikontrolle ++ geparktes Wohnmobil gestohlen - Polizei fahndet ++ "Selbstbedienung nicht erlaubt" - Kürbisse und Rote Beete frisch vom Feld selbst geerntet ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.08.2023 ++

Lüneburg

Bardowick - "Fahrerwechsel" vor Polizeikontrolle

Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwarten zwei 49 und 50 Jahre alte Männer aus der Region. Nachdem die Polizei Bardowick in den Nachmittagsstunden des 07.08.23 Im Kuhreiher eine allgemeine Verkehrskontrolle auch in Bezug auf das dortige Durchfahrtsverbot durchführte, konnten Beamte noch vor der "Kontrollstelle" beobachten, wie die beiden Männer mit ihrem Pkw VW Polo abgesetzt anhielten und einen "Fahrerwechsel" vornahmen. Die Beamten kontrollierten gegen 16:00 Uhr nun die Insassen nach dem "Fahrerwechsel". Dabei stellte sich heraus, dass der 49-Jährige keinen Führerschein hatte. Er gestand dieses ein. Auch den 50-Jährigen als "Halter" des Fahrzeugs erwartet ein Strafverfahren.

Parallel ahndeten die Beamten mehrere weitere Verstöße anderer Fahrzeugführer in Bezug auf das Durchfahrtsverbot.

Lüneburg - Einbrecher ergreift die Flucht

Die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses Hinter der Saline versuchte ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden des 08.08.23 aufzubrechen. Von den Geräuschen wurde gegen 04:30 Uhr der Bewohner wach, so dass der Täter die Flucht ergriff. Es entstand geringer Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Ladendiebe"

Technikartikel, Kosmetika und Nahrungsmittel im Wert von fast 90 Euro versuchten zwei 18-Jährige in den Nachmittagsstunden des 07.08.23 aus einem Geschäft in der Grapengießerstraße in einem Rucksack "mitgehen zu lassen". Dabei wurden die zwei Heranwachsenden aus Lüneburg gegen 16:00 Uhr ertappt. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren gilt für die zwei ein Hausverbot für zwei Jahre.

Bardowick - "Selbstbedienung nicht erlaubt" - Kürbisse und Rote Beete frisch vom Feld selbst geerntet

Wegen Diebstahl ermittelt die Polizei gegen zwei Insassen eines Pkw Ford aus dem Landkreis Harburg. Die beiden Personen hatten sich in den frühen Abendstunden des 07.08.23 auf einem Feld In der Nikolaihöfer Heide selbst bedient und Kürbisse sowie Rote Beete geerntet und mitgenommen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - "aufgefahren" - leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 07.08.23 in der Altenbrückertorstraße. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes wollte gegen 11:20 Uhr nach links Bei der Ratsmühle abbiegen und muss verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford fuhr auf, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Eine 57 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes erlitt leichte Verletzungen.

Lüneburg - folgeschwerer Auffahrunfall auf Bundesstraße 4/Ostumgehung - vier beteiligte Fahrzeuge - acht Leichtverletzte - Pkw bleibt nach technischen Defekt stehen - Transporter schiebt Fahrzeuge aufeinander - 17.000 Euro Sachschaden - Vollsperrung Bundesstraße in Richtung Süden

Zu einem folgeschweren Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und acht leichtverletzten Personen kam es in den frühen Abendstunden des 07.08.23 auf der Bundesstraße 4/ Ostumgehung Lüneburg im Bereich der Anschlussstelle Nord in Fahrtrichtung Süden. Nach derzeitigen Ermittlungen musste eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf aufgrund technischer Probleme (Gaspedal zeigte keine Reaktion mehr) gegen 18:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen LG-Nord und Adendorf auf der rechten Fahrbahn anhalten. Ein folgender 33 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW kann rechtzeitig bremsen. Ein 59 Jahre alter Transporter-Fahrer fuhr mit seinem Renault-Kastenwagen jedoch auf und schob die beiden Pkw VW zusammen. Ein weiterer folgender Pkw Mazda eines 37-Jährigen kollidierte in der Folge mit dem auf der Fahrbahn verunfallten Pkw VW Golf der 51-Jährigen. Insgesamt acht Insassen in den vier beteiligten Fahrzeugen darunter auch drei Kleinkindern wurden leicht verletzt. Mehrere Krankenwagen waren vor Ort. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 17.000 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme und Bergungs- sowie Säuberungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Süden für gut zwei Stunden voll gesperrt werden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - geparktes Wohnmobil gestohlen - Polizei fahndet

Ein Wohnmobil des italienischen Herstellers FCA - Aufbau Capron - stahlen Unbekannte in der Nacht zum 08.08.23 vom Fahrbahnrand der Lessingstraße. Das Mobil mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen DAN-PS 13 mit markant schwarzen Felgen und Fahrradträger war am Fahrbahnrand geparkt und wurde komplett entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Astra stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 08.08.23 in der Ernst-Köhring-Straße. Dabei stellten die Beamten gegen 09:00 Uhr bei dem jungen Mann aufgrund körperlichen Ausfallerscheinungen den Einfluss von Drogen fest.

Uelzen

Gerdau - Kollision zweier Pkw - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es in den Nachmittagsstunden des 07.08.23 auf der Bundesstraße 71 - Barnser Straße. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Transporters Renault war gegen 15:00 Uhr aus Richtung Bohlsen kommend auf der Barnser Straße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße in Richtung Uelzen abbiegen. Dabei übersah der Mann einen auf der Bundesstraße in Richtung Holthusen fahrenden Pkw Ford Fiesta einer 22-Jährigen. Durch die Kollision wurden die 22-Jährige sowie ihr 20 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von gut 8.500 Euro.

Uelzen - "glückloser Ladendieb" - Kunde und Mitarbeiterin beobachten Täter

Artikel und Waren im Wert von mehr als 150 Euro versuchte ein 28-Jähriger in den Abendstunden des 07.08.23 aus einem Geschäft in der St.-Viti-Straße in einem Rucksack "mitgehen zu lassen". Ein Kunde beobachtete den Uelzener gegen 19:00 Uhr beim "konspirativen" Verstauen der Gegenstände und sprach einen Mitarbeiter an. Der 28-Jährige war unkooperativ und wenig erfreut von dem nun eingeleiteten Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Gegen 19:50 Uhr versuchte der 28-Jährigen dann sein "kriminelles" Glück in einem Einkaufsmarkt in der St.-Viti-Straße. Hier beobachtete ihn eine Mitarbeiterin, wie er gerade Waren in Hose und Rucksack steckte. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie parallel auch noch ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, da der Uelzener wegen eines Diebstahls in der Vergangenheit ein Hausverbot hatte.

Uelzen - Verglasung von Eingangstür beschädigt

Die Verglasung einer Hauseingangstür eines Reihenhauses Im Winkel schlugen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 07.08.23 zwischen 14 und 17 Uhr ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW mit polnischem Kfz-Kennzeichen stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 07.08.23 in der Lindenstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 09:00 Uhr stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden.

