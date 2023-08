Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 04.08. - 06.08.2023 ++

Lüneburg (ots)

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Körperverletzungsdelikte ---

Südergellersen

Zu einer Schlägerei kam es in der Nacht zu Sonntag in Südergellersen bei einer dort stattfindenden Feier. Eine noch unbekannte männliche Person griff hier nach bisherigem Ermittlungsstand drei weitere an und verletzte diese durch Schläge und durch Umstoßen. Eintreffende Polizeikräfte konnten den Täter nicht mehr antreffen.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt unter 04131/ 244480 entgegen.

Lüneburg - Innenstadt

Insgesamt drei männliche Personen gerieten am Sonntag gegen 03 Uhr in Lüneburg, Am Berge in Streit. Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung griffen zwei der Personen, bei beiden handelt es sich um hinreichend polizeibekannte Männer, den dritten mittels Schlägen und Tritten an und verletzten diesen leicht.

--- Straßenverkehr ---

Reppenstedt - betrunken am Steuer

Am frühen Sonntagmorgen um 3 Uhr hielt eine Polizeistreife in Reppenstedt einen Pkw mit zwei betrunkenen Männern an. Während die Kontrolle für den Beifahrer ohne Konsequenzen bleiben wird, musste der Fahrzeugführer die Polizeibeamten zur Wache begleiten, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor 1,87 Promille ergeben. Seinen Führerschein musste er allerdings nicht abgeben - er besaß nämlich ohnehin keinen.

Lüneburg - betrunken am Lenker

Nicht ganz so viel, aber immer noch mehr als erlaubt, hatte ein 37-jähriger Lüneburger getrunken, bevor er sich an den Lenker seines Mofas setzte. Er pustete 0,56 Promille, wofür ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet.

--- Diebstahl ---

Lüneburg - Passanten helfen bei Festnahme

Nicht bezahlen wollte ein 37-jähriger Kunde in einem Baumarkt in der Goseburg. Hier nahm er am Samstag-Nachmittag Ware an sich, "vergaß" allerdings, diese zu Bezahlen. Mitarbeiter, die ihn auf das Versäumnis hinwiesen, griff er dann an und floh mit dem Stehlgut. Eintreffende Polizeikräfte konnten den flüchtigen Beschuldigten, welcher auch ein Messer mit sich führte, später im Bereich der Ilmenau antreffen und festnehmen.

Große Hilfe leistete ein zufälligerweise in der Nähe befindlicher Passant, welcher einem Polizeibeamten sein E-Bike lieh, mit dem dieser die erfolgreiche Verfolgung des Täters aufnehmen konnte. Das Fahrrad erhielt dieser zusammen mit einem dicken Dankeschön und natürlich unbeschadet zurück

Lüneburg - stetiger Bekannter fällt erneut auf

Immer wieder fällt zurzeit ein 41-jähriger Lüneburger durch die Begehung von Straftaten auf. Am Freitag gegen 18 Uhr wurde er dabei beobachtet und erwischt, wie er in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt versuchte, eine größere Anzahl von T-Shirts zu entwenden. Der aufmerksame Ladendetektiv erwischte ihn dabei.

Lüneburg - Gassigehen zu falschen Zeit

Als er sich gerade auf einem Hundespaziergang in Kaltenmoor befand fiel ein 34-jähriger Lüneburger einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife auf. Diese wussten, dass gegen den Spaziergänger ein Haftbefehl bestand und nahmen diesen daraufhin fest. Ein weiteres Strafverfahren erwartet ihn, weil bei ihm im Rahmen der Kontrolle Drogen aufgefunden werden konnten.

Stadt/ Landkreis Uelzen

. Trunkenheiten im Verkehr

Ein 48-jähriger Mann befuhr am Freitag, gegen 20.30 Uhr, mit seinem Fahrrad die Gudesstraße in Richtung Hammersteinkreisel. Im weiteren Verlauf missachtete er beim Kreuzen der Mühlenstraße das Rotlicht und nimmt einem Funkstreifenwagen die Vorfahrt. Im Rahmen der Kontrolle kann eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Atemalkoholwert 2,47 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, gegen 21:10 Uhr, wurde ein 57-jähriger Mann mit seinem PKW in Uelzen, Bernhard-Nigebur-Straße, kontrolliert. Er stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zudem besteht ein Führerschein-Sperrvermerk für den Beschuldigten. Sicherstellung Führerschein und des Fahrzeugschlüssels.

Am Samstag, gegen 08.40 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau mit einem PKW in Uelzen die Holdenstedter Straße. Sie stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Urintest verläuft positiv auf Amphetamin und Marihuana. Der Konsum wird nicht eingeräumt. Die Blutentnahme erfolgte auf freiwilliger Basis.

Am Samstag, gegen 07.27 Uhr, wurde in Uelzen, Nothmannstraße ein Kleinkraftrad kontrolliert. Der 60-jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille.

Ein 31-jähriger Mann wird am Sonntag, gegen 02.30 Uhr, in der Bahnhofstraße in Uelzen mit einem E-Scooter kontrolliert. Es wurde eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln und Alkohol festgestellt. Ein Urintest verläuft positiv auf die Parameter Marihuana und Kokain. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,79 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Außerdem stellte sich heraus, dass aktuell kein Versicherungsschutz für den E-Scooter besteht.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, wurde in Bienenbüttel, Schützenallee, ein 22-jähriger Mann mit seinem E-Scooter kontrolliert. Das Fahrzeug war nicht versichert, ein Strafverfahren wurde eingeleitet

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 15.00 Uhr, kommt es auf der B 191 zwischen Süttorf und Neumühle zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW, einer davon als Gespann mit einem Wohnanhänger. Eine 21-jährige befuhr die B 191 in Richtung Dannenberg. Die weiteren Unfallbeteiligten befuhren die B 191 in entgegengesetzter Richtung. Die 21-Jährige versuchte im Bereich der Unfallstelle einen vorausfahrenden PKW zu überholen und übersah hierbei den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 49-jährige Lenker des Wohnwagengespanns versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß der 21-Jährigen mit seinem Anhänger nicht verhindern. Es kam auch noch zu einer Kollision mit dem nachfolgenden PKW eines 23-jährigen Mannes. Die PKW werden durch den Unfall in die Straßengräben geschleudert. Bei dem Unfall wurde die 21-Jährige schwer verletzt im Klinikum aufgenommen. Weitere Personenschäden sich glücklicherweise nicht eingetreten.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme zu diesem Verkehrsunfall geben Zeugen den aufnehmenden Polizeibeamten bekannt, dass ein LKW mit ausländischer Zulassung durch die Unfallstelle fuhr, obwohl noch kein Rettungsdienst vor Ort und der Unfall unmittelbar passiert war. Eine Ersthelferin musste die schwer verletzte Person von der Straße ziehen, weil sie befürchtete, der LKW würde sie überfahren. Ein Unfallbeteiligter filmt dies. Ein Strafverfahren bezüglich unterlassener Hilfeleistung und Behinderung von hilfeleistenden Personen wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Stadtfest Uelzen

In der Nacht zu Samstag kam es zu wenigen Körperverletzungen, ansonsten verlief das Stadtfest für die Polizei sehr entspannt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Straftaten im Zusammenhang mit Wiesenfete in Quickborn

Im Rahmen der Wiesenfete in Quickborn kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Körperverletzung. Ein 40 - Jähriger wurde durch einen Schlag in das Gesicht an der Wange sowie durch das Ausdrücken einer Zigarette auf der Brust verletzt. In derselben Nacht wurden zudem im Rahmen der Einlasskontrollen durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Betäubungsmittel bei einem Gast der Wiesenfete aufgefunden. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt in Zernien

Eine 33 - jährige Fahrzeugführerin wurde am Samstagnachmittag in 29499 Zernien durch einen Zeugen beobachtet, wie sie augenscheinlich alkoholisiert einen Pkw geführt hatte. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle der Fahrzeugführerin wurde eine Atemalkoholwert von 3,62 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

