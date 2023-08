Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Geldbörsendiebstahl aus Einkaufswagen - Hinweise ++ Uelzen - "Einkaufswagen randvoll gemacht" - Ladendiebe versuchen ihr Glück und werden gestoppt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörsendiebstahl aus Einkaufswagen - Hinweise

Am 03.08. kam es zwischen 19:45 und 20:15 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse innerhalb eines Supermarktes in der Straße Am Alten Eisenwerk. Unbekannte entwendeten die Geldbörse aus einer Handtasche, welche sich im Einkaufswagen befand. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es gegen 19:45 Uhr innerhalb eines Supermarktes in der Boecklerstraße. Einer 70-jährigen Kundin wurde ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Diese befand sich ebenso am Einkaufswagen. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrunkenen Autofahrer kontrolliert

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 04.08. in der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrer eines Pkw Toyota unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab gegen 00:45 Uhr einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 03.08. gegen kurz nach 17:00 Uhr in der Straße Am Schifferwall. Eine 26-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia und ein 83-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda Yeti befanden sich in dieser Reihenfolge auf einem Linksabbiegerstreifen. Der 83-Jährige verwechselte vermutlich Gas- und Bremspedal, sodass dieser auf den Skoda Fabia auffuhr, zudem touchierte er einen Lkw auf dem Rechtsabbiegerstreifen und kam dann vor einem Verkehrsschild zum Stehen. Der 83-Jährige und die 26-Jährige wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Bereich der Straße Am Schifferwall zu Verkehrsbehinderungen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise

In der Nacht vom 03.08. auf den 04.08. versuchten Unbekannte in ein Geschäft in der Straße Bei der St.-Lambertikirche einzubrechen. Die Schaufensterscheibe hielt diesem Versuch jedoch stand, sodass es zu keinem Eindringen kam. Es entstand Sachschaden von gut 200 Euro.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es in der Nacht zum 04.08. gegen 04:20 Uhr in der Grapengießerstraße. Hierbei versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Laden einzubrechen. Die Alarmanlage löste jedoch aus, sodass die Unbekannten flüchteten. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein polizeibekannter 23-Jähriger im Innenstadtbereich angetroffen werden. Die Ermittlungen, ob dieser für die Einbrüche und ggf. auch vergangene Taten als Täter in Frage kommt, dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 04.08.23 auf der Bundesstraße 493. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem gegen 07:50 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Er räumte den Konsum am Vortag ein. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - "Einkaufswagen randvoll gemacht" - Ladendiebe versuchen ihr Glück und werden gestoppt

Drei Ladendiebe mit einem randvoll befüllten Einkaufswagen mit Nahrungsmitteln und Kosmetika stoppte ein Mitarbeiter in einem Lebensmittelgeschäft in der Veerßer Straße in den Morgenstunden des 03.08.23 im Kassenbereich. Die drei Männer im Alter von 29, 30 und 52 Jahren wurden dabei gegen 11:00 Uhr handgreiflich und versuchten zu flüchten. Zwei Täter konnten festgehalten, der dritte Mann im Rahmen der Fahndung durch die alarmierte Polizei ermittelt werden. Die Polizei ermittelt gegen die drei überörtlichen Täter mit Meldeadressen in Celle und Schleswig-Holstein wegen Diebstahls.

Altenmedingen - erst gedroht, dann renitent gegenüber der Polizei - Ingewahrsamnahme

Zu einem Streit und einer Bedrohung wurde die Polizei in den Abendstunden des 03.08.23 nach Altenmedingen gerufen. Ein 36-Jähriger hatte gegen 21:30 Uhr eine Anwohnerin bedroht und ließ sich auch nicht durch die alarmierten Polizeibeamten beruhigen. Die Beamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Dabei sperrte sich der 36-Jährigen, schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und beleidigte und drohte den Polizeibeamten. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - Kollision zweier Pkw - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den frühen Abendstunden des 03.08.23 im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 71 - Salzwedeler Straße - Auffahrt Bundesstraße 4. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Pkw Fiat 500 war gegen 18:50 Uhr mit einem Pkw Skoda Citigo einer 64-Jährigen kollidiert, so dass ein Sachschaden von gut 25.000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer*innen erlitten leichte Verletzungen.

