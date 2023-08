Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ gegen Außenspiegel von Funkstreifenwagen getreten - Vandalen gefasst ++ betrunken über die "Verkehrsinsel" - 2,7 Promille ++ Einbruch in Wohngebäude - Tabak mitgenommen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 07.08.2023 ++

Lüneburg

Amelinghausen - betrunken über die "Verkehrsinsel" - 2,7 Promille

Einen betrunkenen Fahrer eines Pkw Volvo beobachten Passanten in den frühen Abendstunden des 06.08.23 auf der Bundesstraße 209 in Amelinghausen. Ein 54-Jähriger war gegen 18:15 Uhr aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage den Pkw sicher zu führen, fuhr an der Einmündung der Bundesstraße zur Kreisstraße 9 über die Verkehrsinsel und verunfallte. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem Mann einen Alkoholwert von 2,77 Promille fest.

Dahlenburg, OT. Buendorf - Einbruch in Wohngebäude - Tabak mitgenommen

In ein kleineres Wohngebäude, An der Neetze, brachen Unbekannte im Zeitraum vom 05. Auf den 06.08.23 ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, gelangten ins Gebäude und griffen sich dort eine Dose mit Tabak. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - alkoholisiert unterwegs

Einen 29 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 06.08.23 Am Springintgut. Bei der Kontrolle des Golf-Fahrers gegen 20:40 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,82 Promille fest. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Lüneburg - gegen Außenspiegel von Funkstreifenwagen getreten - Vandalen gefasst

Einen Sachschaden von gut 300 Euro verursachten zwei jeweils 21 Jahre alte "Nachtschwärmer", Männer aus Hamburg und Quickborn in der Nacht zum 06.08.23 Am Stintmarkt. Die beiden hatten gegen 03:00 Uhr durch Tritte den Außenspiegel eines abgestellten Funkstreifenwagens mutwillig beschädigt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten sich einen der jungen Männer "greifen" und den zweiten ermitteln. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren sowie eine Schadensersatzforderung.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Bellen, Knurren und ein geklautes Fahrrad" - erneut aufgefallen - in Polizeigewahrsam

Nachdem ein 41-Jähriger aus der Region bereits am Wochenende mehrfach polizeilich u.a. durch herumpöbeln in Lüchower Stadtgebiete in Erscheinung trat, war der Mann auch in den Morgenstunden des 07.08.23 in der Salzwedeler Straße aktiv. Gegen 09:30 Uhr "bellte und knurrte" der Mann provokant den Hund einer 42-Jährigen und machten dann obszöne Gesten gegenüber der Frau. Polizeibeamte stellten parallel ein geklautes Fahrrad bei dem Mann fest. Bereits gegen 06:00 Uhr wurde dem 41-Jährigen ein Platzverweis erteilt, da er am Busbahnhof Passanten bepöbelt hatte und Pfandflaschen umherwarf. Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises in Polizeigewahrsam genommen.

Uelzen

Uelzen - betrunken unterwegs - 1,78 Promille - Führerschein sichergestellt

Einen 70 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 06.08.23 in der Fischerhofstraße. Bei der Kontrolle des Seniors stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,78 Promille fest. Der Führerschein des Mannes aus der Region wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Ebstorf - Dieb: "ein alter Bekannter" - 24 Dosen Cola vom Grundstück mitgenommen

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 72 Jahre alten Mann aus Ebstorf. Der Mann, der bereits seit Jahren wegen Einschleichdiebstählen in der Region in Erscheinung getreten ist, hatte sich nach derzeitigen Ermittlungen in den Nachmittags-/Abendstunden des 05.08.23 auf einem Grundstück im Kiesweg bedient und dort einen Karton mit 24 Cola-Dosen mitgenommen.

Bad Bodenteich - Sachbeschädigung in Biergarten durch "Sprayereien und Aufkleber"

Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum 05.08.23 im Außenbereich, im Biergarten, eines Hotel- und Restaurantbetriebs in der Neustädter Straße. Dabei wurden in der Nacht diverse Bänke, Tische und weiteres Inventar mittels Schablonen mit politisch motovierten Sprüchen besprüht. Parallel wurden Aufkleber angebracht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

