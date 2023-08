POL-LG: ++ folgeschwerer Auffahrunfall auf Bundesstraße 4/Ostumgehung ++ vier beteiligte Fahrzeuge ++ acht Leichtverletzte ++ Pkw bleibt nach technischen Defekt stehen ++ Transporter schiebt Fahrzeuge ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg - folgeschwerer Auffahrunfall auf Bundesstraße 4/Ostumgehung - vier beteiligte Fahrzeuge - acht Leichtverletzte - Pkw bleibt nach technischen Defekt stehen - Transporter schiebt Fahrzeuge aufeinander - 17.000 Euro Sachschaden - Vollsperrung Bundesstraße in Richtung Süden

Zu einem folgeschweren Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und acht leichtverletzten Personen kam es in den frühen Abendstunden des 07.08.23 auf der Bundesstraße 4/ Ostumgehung Lüneburg im Bereich der Anschlussstelle Nord in Fahrtrichtung Süden. Nach derzeitigen Ermittlungen musste eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf aufgrund technischer Probleme (Gaspedal zeigte keine Reaktion mehr) gegen 18:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen LG-Nord und Adendorf auf der rechten Fahrbahn anhalten. Ein folgender 33 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW kann rechtzeitig bremsen. Ein 59 Jahre alter Transporter-Fahrer fuhr mit seinem Renault-Kastenwagen jedoch auf und schob die beiden Pkw VW zusammen. Ein weiterer folgender Pkw Mazda eines 37-Jährigen kollidierte in der Folge mit dem auf der Fahrbahn verunfallten Pkw VW Golf der 51-Jährigen. Insgesamt acht Insassen in den vier beteiligten Fahrzeugen darunter auch drei Kleinkindern wurden leicht verletzt. Mehrere Krankenwagen waren vor Ort. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 17.000 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme und Bergungs- sowie Säuberungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Süden für gut zwei Stunden voll gesperrt werden.

