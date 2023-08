Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Brennender Pkw auf Betriebshof ++ Wrestedt - Deckenlampe an Grundschule beschädigt ++ Rullstorf - Muldenkipper kollidiert mit Oberleitung ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 09.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Koffer aus Vorraum entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 08.08. auf den 09.08. brachen Unbekannte in ein Hotel in der Heiligengeiststraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Koffer aus einem Vorraum entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 09.08. versuchte eine bisher unbekannte Person gegen 01:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Neue Straße einzubrechen. Durch die Bewohner wurde Lärm wahrgenommen und in der Folge eine Person mit Taschenlampenschein wahrgenommen, die in Richtung Auf der Altstadt flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brennender Pkw auf Betriebshof

In den frühen Abendstunden des 08.08. kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brand eines Pkw auf einem Betriebshof in der Elso-Klöver-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein geparkter Pkw Toyota in Brand und griff auf zwei daneben geparkte Pkw über, sodass diese leicht beschädigt wurden. Der Pkw Toyota wurde durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr Lüneburg war zur Brandbekämpfung im Einsatz. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Diverse Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 08.08. gegen 13:30 Uhr in der Lüneburger Straße wurde festgestellt, dass der 31-jährige Fahrer eines Pkw Golf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamine. Darüber hinaus besaß der 31-Jährige keine Fahrerlaubnis. Auch der Pkw war nicht zugelassen und es waren falsche Kennzeichen angebracht worden. Diverse Strafverfahren gegen den Fahrer wurden eingeleitet.

Amt Neuhaus - Ladendiebstahl mal4 - vier Männer wollen Alkohol/Genussmittel mitgehen lassen

Jeweils eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls erwartet vier Männer im Alter von 21, 33, 35 und 49 Jahren. Die vier hatten in den Nachmittagsstunden des 08.08.23 in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße jeweils einzelne Genussmittel (Alkoholika und Süßigkeiten) in ihrer Kleidung bzw. einem Rucksack durch den Kassenbereich zu "schmuggeln", wurden jedoch ertappt.

Rullstorf - Muldenkipper kollidiert mit Oberleitung - Fahrer leicht verletzt nach Stromstoß

Am 09.08. kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Unfall in der Straße Stadtweg. Ein Fahrer eines Muldenkippers beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen Ladung auf einem Ablageplatz zu entsorgen und kippte seine Mulde dafür. In der Folge fuhr er wenige Meter mit dem Lkw vor, sodass die Mulde eine Oberleitung touchierte und diese teilweise herunterriss. Der Lkw wurde unter Strom gesetzt, der Fahrer verließ umgehend das Führerhaus und beabsichtigte einen Knopf an seinem Lkw zu bedienen. Nach einer Berührung erhielt dieser einen starken Stromstoß, sodass er leicht verletzt wurde. Durch den Strom geriet ein Reifen des Muldenkippers in Brand, wobei dieser durch den Fahrer gelöscht werden konnte. Die Feuerwehren Rullstorf und Scharnebeck waren ebenfalls im Einsatz, mussten jedoch kein Feuer mehr löschen. Kurzzeitig kam es in den umliegenden Ortschaften zu einem Stromausfall.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - im Müll gewühlt, kontrolliert, geklautes Fahrrad sichergestellt

Einen bereits polizeilich bekannten 41-Jährigen kontrollierte die Polizei nach dem Hinweis eines Ordnungsamtsmitarbeiters in den Morgenstunden des 08.08.23 im Umfeld eines Drogeriemarktes in der Dannenberger Straße. Der Mann war gegen 10:45 Uhr beim Durchwühlen der Mülltonne des Marktes aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten ein geklautes Herrenfahrrad OFFROAD bei dem 41-Jährigen fest und sicher. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Dannenberg - Gartenstühle aus Innenhof mitgenommen

Insgesamt fünf Gartenstühle einer Wohnungseigentümergemeinschaft stahlen Unbekannte in der Nacht zum 05.08.23 aus einem Innenhof in der Kochstraße. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Suhlendorf/Uelzen - junger Mann fällt durch Straftaten auf - in Psychiatrische Klinik eingewiesen - Strafverfahren eingeleitet

In die Psychiatrische Klinik wies die Polizei in den Nachmittags-/ Abendstunden des 08.08.23 einen 25 Jahre alten Mann aus der Region Suhlendorf ein. Der 25-Jährige war im Verlauf des 08.08. durch eine Vielzahl von Straftaten in Erscheinung getreten und hatte dabei auch Nachbarn belästigt und bedroht. In einem Einkaufsmarkt in der Netauer Straße in Suhlendorf hatte der Mann gegen 14:30 Uhr eine Packung Duschgel geklaut, nachdem er zuvor auf dem Parkplatz die Reifen zweier abgestellter Pkw Audi und Mercedes sowie eines Fahrrads mit einem Messer zerstochen hatte. Bei seiner Wohnanschrift in der Nähe zerstach der junge Mann dann einen weiteren Autoreifen und bedrohte die Nachbarin mit einem Schraubendreher. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Parallel wurden bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes noch zwei Kisten mit Werkzeug und ein Computer von Nachbarn sowie ein Aufzuchtzelt mit einer Cannabispflanze aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Wrestedt - Deckenlampe an Grundschule beschädigt

Eine große Deckenlampe an der Grundschule in der Bahnhofstraße beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.08.23. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

