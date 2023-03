POL-PIKIR: Beleidigung von Rettungskräften durch Gaffer

Bad Sobernheim (ots) - Am 15.03.2023, in der Zeit von 13:15 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Felke - Centers in Bad Sobernheim ein geparkter PKW beim Ein- oder Ausparken von einem derzeit unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752 - 1560 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

mehr