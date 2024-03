LPI-G: Vandalismus in der Brückenstraße

Gera (ots) - In der Wiesestr. in Gera unterzogen Beamte der Landespolizeiinspektion Gera am 30.03.2024, gegen 01:24 Uhr, einen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Fahrer wurde nach anschließender Blutentnahme entlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (FS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

