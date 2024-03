LPI-G: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Greiz (ots) - Greiz: Zwischen dem 26.03.2024 und dem 27.03.2024 beschmierten Unbekannte die Fassade eines Gebäudes in der Adelheidstraße mit brauner Farbe und sorgten so für Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise zu den Tätern liegen bis dato nicht vor, so dass die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen sucht, welche Angaben zum Tatgeschehen geben können. (Bezugsnummer 0080565/2024) (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

