Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hettenleidelheim (ots)

Am Montag, 06.11.2023 gegen 17:00 kam es auf der B47 bei Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der 57-jährige Fahrer eines Toyotas befuhr die Poststraße in Hettenleidelheim und wollte an der Einmündung zur B 47 nach links in Richtung Eisenberg abbiegen. Hierbei übersah er einen 36-jährigen, vorfahrtsberechtigten, Seat-Fahrer, welcher aus Richtung Eisenberg kam. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15000EUR geschätzt. Der Fahrer des Toyota sowie der 6-jährige Beifahrer des Seat-Fahrers wurden bei dem Unfall nach erster Einschätzung glücklicherweise nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehren Hettenleidelheim/Wattenheim und Carlsberg waren mit 6 Fahrzeugen und 27 Mann ebenfalls im Einsatz.

