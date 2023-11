Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bestwig (ots)

Am 03.11.2023 befuhr gegen 16:18 Uhr eine 30-jährige Frau aus Olsberg mit ihrem Pkw die K 15 aus Ostwig kommend in Fahrtrichtung L 743. An der dortigen Einmündung wollte sie in die L 743 einbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 22-jähriger Mann aus Hamm die L 743 aus Bestwig in Richtung Nuttlar. Im Einmündungsbereich zur K 15 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch zog sich die 30-jährige Frau schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Brilon zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Der Pkw der Frau wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmer abgeschleppt werden. (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell