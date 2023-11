Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub gesucht

Sundern (ots)

Am Donnerstagabend versuchte ein unbekannter Mann einer 26-jährigen Frau aus Sundern ihre Handtasche zu entreißen. Die junge Frau überquerte gegen 18:45 Uhr die Straße in Höhe einer Bushaltestelle "Zum Giebel". Plötzlich riss der mutmaßliche Täter an ihrer Handtasche. Erst als sich die junge Frau mit ihrem Regenschirm zur Wehr setzte, ließ der mutmaßliche Täter von ihrer Handtasche ab. Ohne Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung Schützenhalle. Jetzigen Erkenntnissen nach ist der Tatverdächtige ein Mann im Alter von circa 30 Jahren. Er soll schlank gewesen sein. Seine Hände sollen hellhäutig aber auffallend schwarz behaart gewesen sein. Zur Tatzeit hatte der Unbekannte einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose an. Möglicherweise wurde die Tat von weiteren Zeugen beobachtet. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der 02933 - 90200 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell