POL-HSK: Besitzer eines beschädigten Autos gesucht

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 00:30 Uhr sind unbekannte Täter in eine Firma an der Heinrich-Lübke-Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse über mögliche Tatbeute vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200. Rückfragen von Medienvertretern ...

