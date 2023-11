Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Eslohe (ots)

Am Donnerstagmorgen sind gegen 09:35 Uhr zwei Autos im Kreuzungsbereich L914/K38 verunfallt. Ein 25-Jähriger aus Düsseldorf war mit seiner 22-jährigen Beifahrerin aus Schmallenberg auf der L914 unterwegs. Der 25-Jährige kam aus Richtung Niederhenneborn und wollte in Richtung Herhagen fahren. Eine 23-Jährige aus Eslohe war mit ihrem Auto auf der L914 unterwegs. Im Kreuzungsbereich L914/K38 wollte sie geradeaus weiter auf die K38 fahren. Aus ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle drei Personen wurden dabei verletzt. Der 25-jährige Autofahrer aus Düsseldorf wurde leicht verletzt. Seine 22-jährige Beifahrerin und die 23-Jährige aus Eslohe wurden schwer verletzt. Sie wurden beide mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell