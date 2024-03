Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Buntmetalldiebe gestellt

Altenburg (ots)

Am späten Samstagabend wurden von einer Sicherheitsfirma über die Kameraüberwachung unbefugte Personen auf dem Baustellengelände an der Eisenbahnstraße gesichtet, wie diese abgestellte Kabeltrommeln in einen Transporter laden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Transporter jedoch bereits verschwunden, konnte jedoch im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Feldstraße gestoppt werden. Im Laderaum befanden sich zwei zuvor entwendete Kabeltrommeln. Der rumänische Fahrer wurde vorläufig festgenommen, seine Komplizen waren vermutlich mit einem anderen Fahrzeug unterwegs und konnten unerkannt flüchten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell