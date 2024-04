Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach drei Tatverdächtigen

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Hinweise zu den Identitäten von drei bislang unbekannten Männern erbeten. Es besteht der Verdacht, dass die Gesuchten in mindestens zwei Fällen gemeinschaftlich Diebstahl in nicht unerheblichem Maße begangen haben.

Am Vormittag des 01. Februar 2023 entwendeten die Beschuldigten gemeinschaftlich aus einem Supermarkt in der Poststraße in Bad Lobenstein fünf Flaschen Spirituosen im Wert von mehr als 450,00 Euro. Nur wenige Stunden später erfolgte eine weitere Diebstahlshandlung in ebendiesem Supermarkt erneut durch das Trio- es entstand weiterer Beuteschaden in Höhe von rund 70,00 Euro durch gestohlene Spirituosen. Hinweise zu den drei gesuchten, abgebildeten Männern nimmt die Polizei in Schleiz (Telefon 03663-4310) unter Nennung der Vorgangsnummer 0032845/2023 entgegen.

