LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 11.00 Uhr, befuhr der 64-jährige eines Kraftrades in Saalfeld die Kulmbacher Straße in Richtung Kaulsdorf. In Höhe des Bahnhofparkplatzes bog vor ihm ein PKW ab und der 64-jährige musste stark abbremsen. Hierbei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

