LPI-SLF: Diebstahl aus Wohnung

Am 12.04.2024, gegen 15.15 Uhr, klingelten in Sonneberg in der Friesenstraße zwei bisher unbekannte Beschuldigte bei einer 83-Jährigen und baten um eine Spende. Die Männer betraten die Wohnung und verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch. In der weiteren Folge begab sich einer der Personen in einen Nebenraum und entwendete aus der Geldbörse das Bargeld der Frau. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, schwarze Haare, südländisches Aussehen, dunkel bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0094246 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 03675 8750 zu melden. Die Polizei rät zur Vorsicht! Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Wenn Sie keinen Besuch erwarten, schauen Sie erst durch den Türspion oder falls nicht vorhanden, fragen Sie durch die geschlossene Tür wer da ist. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre Nachbarn und bitten diese um Hilfe oder verständigen Sie die Polizei. Unterschreiben Sie nichts und übergeben kein Bargeld, seriöse Spendensammler werden das akzeptieren

