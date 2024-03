Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - Täter dringen gewaltsam in Wohnung ein

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (19.03.2024) bis Samstag (23.03.2024) gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pfalzstraße in Bergkamen eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Kamen unter der Telefonnummer 02307-921 3220 zu wenden.

