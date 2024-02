Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 10-jähriger Junge auf Fahrrad angefahren - Polizei bittet um Hinweise zu schwarzem Opel

Bonn (ots)

In Bonn-Tannenbusch ereignete sich am heutigen Mittwoch (21.02.2024) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der Junge mit seinem Fahrrad zur Unfallzeit gegen 07:50 Uhr den Gehweg der Hirschberger Straße vom Tannenbusch Gymnasium kommend in Fahrtrichtung der Carl-Schurz-Grundschule. Von der dortigen Feuerwehrzufahrt aus erfasste ein Pkw den Fahrradfahrer. Das Kind konnte sich zwar noch an dem Pkw abstützen, stürzte aber in der Folge und verletzte sich. Bei dem Auto, das mit zwei jüngeren Frauen auf Fahrer- und Beifahrersitz besetzt gewesen sein soll, soll es sich um einen schwarzen Opel gehandelt haben, der sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit in Richtung Waldenburger Ring entfernte. Der 10-Jährige fuhr zunächst zur Schule und meldete den Unfall. Von dort aus wurde die Polizei verständigt. Der Verletzte musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und der Fahrzeugführerin unter der Rufnummer 0228 15 0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de.

