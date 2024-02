Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei bittet nach Verkehrsunfallflucht um Hinweise zu einer Fahrradfahrerin

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Bonner Innenstadt am Montag (19.02.2024) ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein Bus der Linie 608 zur Unfallzeit gegen 13:40 Uhr den Friedensplatz in Richtung Kasernenstraße. Im Kurvenbereich in Höhe der Wilhelmstraße soll dabei plötzlich eine Radfahrerin mit hoher Geschwindigkeit aus der Wilhelmstraße über die Fahrbahn auf den Friedensplatz gefahren sein. Der Busfahrer bremste sein Fahrzeug daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch kamen im Bus zwei Fahrgäste zu Fall und wurden verletzt. Die unbekannte Fahrradfahrerin soll ihre Fahrt über den Friedensplatz in Richtung Sternstraße fortgesetzt haben, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Sie wird als etwa 30 Jahre alt sowie mit weißer Mütze und hellblauer Jacke gekleidet beschrieben. Wer Hinweise zu der gesuchten Radfahrerin geben kann oder das Geschehen beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.bonn@polizei.nrw.de mit dem Verkehrskommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

