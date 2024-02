Polizei Bonn

POL-BN: Bäckereieinbruch in der Bonner Nordstadt - Wer hat was beobachtet?

Im Zeitraum zwischen Montag (19.02.2024), 14:00 Uhr, und Dienstag (20.02.2024), 04:30 Uhr, brachen Unbekannte in die Filiale einer Bäckerei an der Brühler Straße in der Bonner Nordstadt ein. Die Einbrecher verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Eingangsschiebetür Zugang zu den Räumlichkeiten der Bäckerei und hebelten auch die Kassenautomaten auf. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weitergehenden Maßnahmen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

