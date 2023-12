LPI-SLF: Diebstahl von Bargeld aus einem Transporter

Sonneberg (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:30 Uhr in Sonneberg im Bereich der Neustadter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Neustadt. Neben dem Pkw fuhr ein 15-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in die gleiche Richtung. Als der Autofahrer in ein Grundstück einbog und dabei den Radweg kreuzte, übersah der 30-Jährige den Zweiradfahrer und es kam zur Kollision. ...

