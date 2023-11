Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zuerst Partner geschlagen, dann Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, 01.11.2023 in den frühen Morgenstunden ereignete sich in der Gasstraße eine Körperverletzung. Eine 27-jährige Frau schlug und würgte ihren 37-jährigen Partner, sodass dieser auch kurzfristig das Bewusstsein verlor. Gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich die Frau derart aggressiv, dass es in der Folge zu Widerstandshandlungen kam und die Frau mittels Handfesseln gefesselt werden musste. Sie war mit 2,07 Promille alkoholisiert und ihr wurde eine Blutprobe entnommen.|wey

