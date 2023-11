Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Viel Verkehr und viele Tore bei friedlichem Fußballabend

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Vor "ausverkauftem Haus" ging am Dienstagabend die zweite Runde des DFB-Pokals im Fritz-Walter-Stadion über den Rasen. Die "Roten Teufel" des 1. FC Kaiserslautern setzten sich gegen die Mannschaft des 1. FC Köln mit einem 3:2 durch und erreichen somit das Achtelfinale des Wettbewerbs.

Die hohe Zuschauerzahl sorgte vor und nach dem Spiel für volle Straßen in und um Kaiserslautern. Die Polizei hatte dadurch vor allem in ihrem Einsatzabschnitt Verkehr alle Hände voll zu tun. Insbesondere bei der Anreise kam es durch eine Vermischung mit dem Berufs- und Einkaufsverkehr vor dem Feiertag teilweise zu verstopften Straßen im Innenstadtbereich und auch Rückstaus an den Autobahnabfahrten stadteinwärts. Die Abreise verlief hingegen größtenteils unproblematisch. Bedingt durch die Menge an Fahrzeugen, die sich mehr oder weniger zeitgleich auf den Heimweg machen wollten, stockte der Verkehr verständlicherweise auf den Hauptverkehrsachsen stadtauswärts. Es gab aber keine gravierenden Vorkommnisse.

Darüber hinaus blieb es im Verlauf des Abends überwiegend friedlich. Bis zum Ende des polizeilichen Einsatzes wurden insgesamt 19 Straftaten registriert, darunter drei Körperverletzungen, zwei Sachbeschädigungen und zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurden mehrere Raubdelikte verbucht, weil sich Anhänger beider Mannschaften gegenseitig Fanutensilien wegnahmen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde am heutigen Abend von Einsatzkräften der Polizei Hessen sowie der rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien Einsatz, Logistik und Technik, Rheinpfalz, Trier und Mainz unterstützt und arbeitete eng mit der Bundespolizei zusammen. Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Kräften und wünschen ihnen sowie allen Stadionbesuchern einen guten Heimweg und einen entspannten Feiertag! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell