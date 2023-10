Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fake-News über "falschen Schulbus" verbreitet sich

Steinalben (Südwestpfalz) (ots)

Die Warnung vor einem angeblich "falschen Schulbus", der in Steinalben aufgefallen sei und Schulkinder mitnehmen wollte, macht aktuell in den Sozialen Medien und über Messenger-Dienste die Runde. In der Nachricht heißt es sinngemäß, dass der Bus zu keinem der bekannten Verkehrsverbünde gehöre und eine Mutter gerade noch verhindert habe, dass Kinder in den außerplanmäßigen Bus eingestiegen seien. Besorgte Eltern wandten sich an die Polizei, nachdem sie die "Warnmeldung" erhielten. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf einen "falschen Schulbus". Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um eine Falschmeldung.

Die Polizei warnt: Beteiligen Sie sich nicht an der Verbreitung von Fake-News. Bestimmte Inhalte können Unbehagen, Ängste und nicht absehbare Konsequenzen auslösen. Hinterfragen Sie die Quelle! Melden Sie strafrechtlich relevante Inhalte und solche, die die öffentliche Sicherheit gefährden könnten der Polizei. |erf

