POL-PPWP: Polizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Kaiserslautern (ots) - Eine 83-Jährige war erleichtert, als sie am Montagnachmittag ihre gestohlen geglaubte Handtasche wieder in den Händen hielt. Eine 68-Jährige hatte sie in der Toilette eines Einkaufszentrums in der Innenstadt gefunden und bei der Polizei abgegeben. In der Tasche befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Gegenständen mehr als 900 Euro Bargeld. |erf Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

