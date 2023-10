Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Cupra gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Wochenende in der Merkurstraße ereignet haben muss. Hier wurde zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.45 Uhr, ein Cupra Formentor beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Fahrzeughändlers in Höhe des Anwesens Nummer 1 abgestellt war.

Als der Halter des Fahrzeugs am Sonntag zu seinem Pkw zurückkam, stellte er eine Delle oberhalb des hinteren Radkastens auf der Fahrerseite fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, denen möglicherweise ein Rangiermanöver an der beschriebenen Stelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell