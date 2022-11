LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gotha (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Von-Hoff-Straße brachen ein oder mehrere Täter diverse Kellerabteile auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Tatzeit kann derzeit nicht genauer eingegrenzt werden, die Kelleraufbrüche wurden am 27. November festgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: ...

mehr