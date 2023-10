Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in Gewahrsam genommen - Polizist leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Sonntag in der Donnersbergstraße einen Mann in Gewahrsam genommen, weil er einen Platzverweis missachtete und eine Tür beschädigte. Während der Festnahme schlug der 33-Jährige nach einem Polizisten. Ein weiterer Beamter wurde leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei waren gegen Mittag wegen eines Hausfriedensbruchs zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Vor Ort trafen sie den 33-Jährigen an. Die Polizisten erteilten dem mutmaßlichen Randalierer einen Platzverweis. Wie sich herausstellte, befolgte der Mann die Anweisungen allerdings nicht. Am frühen Abend alarmierte eine Anwohnerin die Polizei erneut: Der 33-Jährige hatte gegen ihre Wohnungstür getreten und sie so stark beschädigt, dass sich die Tür nicht mehr schließen ließ. Zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen die Ordnungshüter den Mann nun in Gewahrsam, dabei beleidigte er die Polizisten und schlug nach einem Beamten, ohne ihn jedoch zu treffen. Während der Festnahme verletzte sich ein weiterer Polizist leicht. Dem Verdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er stand unter Alkoholeinfluss und mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 33-Jährige blickt jetzt mehreren Strafverfahren entgegen. |erf

