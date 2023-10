POL-PPWP: Park-Manöver mit Folgen

Kaiserslautern (ots) - Ein Wettbüro in der Pariser Straße war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Räumlichkeiten ein und machten sich an der Kasse zu schaffen. Nach den bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Wem sind in der fraglichen Nacht - insbesondere zwischen 2 und 3 Uhr - verdächtige Personen aufgefallen? ...

