POL-PPWP: Oktoberkerwe: Polizei zieht Bilanz und informiert über Kampagne PfalzBOB

Kaiserslautern (ots)

Die Oktoberkerwe auf dem Messeplatz endete am Montagabend mit einem Feuerwerk. "Aus polizeilicher Sicht sind wir mit dem Verlauf der Kerwe zufrieden", so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort.

Die Polizei musste während den Veranstaltungstagen selten eingreifen. Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Westpfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, sowie Einsatzkräften des Ordnungsamtes und der US-Militärpolizei, bestreiften an den Kerwe-Tagen den Festplatz. Sie führten 100 Personenkontrollen durch. Die Beamtinnen und Beamten registrierten insgesamt sechs Straftaten, davon zwei Körperverletzungen, einen Diebstahl, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine sexuelle Belästigung. Die Einsatzkräfte erteilten 17 Platzverweise. Die Polizeipräsenz vor Ort erhielt bei vielen Besucherinnen und Besuchern hohen Zuspruch, was sich in netten Bürgergesprächen herausstellte.

Am Dienstag informierten Beamte des Haus des Jugendrechts auf der Kerwe über die Aktion PfalzBOB. Ziel der Aktion ist, Trunkenheitsfahrten zu verhindern, alkoholbedingte Verkehrsunfälle zu reduzieren und somit die Sicherheit des Straßenverkehrs zu steigern. Insbesondere sollen Fahranfänger zwischen 17 und 24 Jahren angesprochen und ermutigt werden, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Das Motto der Kampagne lautet: Wer fährt, trinkt nicht! Unterstützt wird die Aktion unter anderem von Gastronomen. In teilnehmenden Gaststätten bekommt "BOB" - der Fahrer - als Anerkennung mindestens ein alkoholfreies Gratisgetränk. Die Kooperationspartner und teilnehmenden Lokale sind unter www.pfalz-bob.de zu finden. |erf

