Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus

Varel (ots)

Am Sonntag, 13.08.23, kam es in den frühen Nachmittagsstunden in der Straße Marienlustgarten in Varel zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Dabei nutzten die Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich durch ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Aus dem Wohnhaus wurden Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell