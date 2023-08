Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jever

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden:

26441 Jever, Elisabethufer, 12.08.2023, 09.40 Uhr Ein 53-jähriger Mann und ein 33-jähriger Mann befahren mit ihren Pkw hintereinander die Straße Elisabethufer in Richtung Wittmunder Straße. Vor ihnen fährt ein blauer VW Touran, welcher sich im Kreuzungsbereich zur Blauen Straße zunächst in den Fahrstreifen Richtung Wittmunder Straße einordnet, dann aber unvermittelt auf die Linksabbiegespur Richtung Rahrdum wechselt. Um einen Zusammenprall mit dem VW Touran zu vermeiden, muss der 53-jährige Mann sein Fahrzeug stark abbremsen. Der nachfolgende 33-jährige Mann erkennt dies zu spät und fährt auf den Vorausfahrenden auf. Beide Fahrzeuge werden erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher im blauen VW Touran entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person: 26452 Sande, Hauptstraße/Edo-Wiemken-Straße, 11.08.2023, 13.50 Uhr Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen einen 55-jährigen Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremst der Radfahrer ab und stürzt dadurch, ohne dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kommt. Der Radfahrer zieht sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entsteht Sachschaden

Hausfriedensbruch / Sachbeschädigung:

Tatzeitraum 27.07.2023, 15.00 Uhr bis 11.08.2023, 15.00 Uhr, 26441 Jever, Auf dem Rist Zur Zeit unbekannte Täter fahren mit einem geländegängigen Fahrzeug unbefugt auf ein umfriedetes Privatgrundstück und beschädigen dort durch kreisendes Befahren in erheblichem Maße die naturbelassene Rasenfläche. Im weiteren Verlauf entstehen Sachschäden, indem die Täter gegen den Maschendrahtzaun des Grundstückes und gegen zwei junge Apfelbäume fahren. Der Zaun und die Bäume werden zerstört. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-74490.

Sachbeschädigung an Kfz:

Im Zeitraum vom 12.08.2023, 21.30 Uhr, bis 13.08.2023, 04.30 Uhr, beschädigen unbekannte Täter in der Fräulein-Marien-Straße in Jever den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten VW Sharan, indem sie diesen abtreten. Des weiteren wird die Motorhaube des Fahrzeuges mittels unbekannten Gegenstandes zerkratzt und der hintere und vorderen Scheibenwischer gewaltsam abgerissen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-74490.

Verletzung der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes / Stören von Amtshandlungen / Falsche Namensangabe:

Als eine Polizeistreife am 13.08.23, gegen 02.30 Uhr, eine Verkehrskontrolle in der Mühlenstraße in Jever durchführt, kommt ein bis dahin vollkommen unbeteiligter 34-jähriger Mann hinzu und filmt (inkl. Audioaufnahmen) ohne Zustimmung die kontrollierten Personen. Im Anschluss gibt der Beschuldigte den Beamten gegenüber falsche Personalien an und beleidigt diese mehrfach auf Übelste verbal. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Gefährliche Körperverletzung:

In der Mühlenstraße in Jever, wird am 13.08.23, gegen 04.30 Uhr, ein 75-jähriger Mann von einem unbekannten männlichen Täter mit Schlägen und Tritten traktiert. Erst nach dem Einschreiten von Zeugen lässt der Beschuldigte von seinem Opfer ab und flüchtet unerkannt.

Körperverletzung:

Auf dem Schloßplatz in Jever kommt es am 13.08.2023, gegen 01.50 Uhr zu einer Körperverletzung. Dabei schlägt ein zur Zeit unbekannter männlicher Täter einem 21-jährigen Mann nach vorherigen verbalen Streitigkeiten mit der rechten Faust auf die linke Kopfseite.

Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen:

Am 13.08.2023, gegen 01.39 Uhr, entzündet ein unbekannter Täter mindestens eine Mülltonne auf dem Hinterhof eines Hauses in der Schlachtstraße in Jever. Infolge des Brandes werden zwei Mülltonnen komplett zerstört. Hinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-74490.

Unfallflucht in Schortens

VU-Ort: 26419 Schortens, Kreuzweg 111 VU-Zeit: Freitag, 11.08.23, 17.15 - Sonnabend, 12.08.23, 01.00 Uhr Sachverhalt: In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde in Schortens im Kreuzweg 111 ein dunkler VW Golf im Bereich der Fahrertür beschädigt. Offensichtlich beim Zurücksetzen aus einer Parklücke prallte ein bislang unbekannter PKW gegen das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen mittleren Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges:

Ansonsten war auch dieses Wochenende von zahlreichen polizeilichen Einsätzen aufgrund von Ruhestörungen geprägt.

