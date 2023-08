Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven 11.08.-13.08.

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchsversuch beim Sozialverband

In der Nacht vom 10./11.08., kam es zu einem Einbruchsversuch bei einem Sozialverband in der Grenzstraße in Wilhelmshaven. Unbekannte versuchten die Eingangstür aufzuhebeln und so in die Geschäftsräume zu gelangen. Die Tür hielt stand. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04421/9420 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Trunkenheitsfahrten mit Pkw

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei Wilhelmshaven bei einem 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven am Samstagmorgen um 06:35 Uhr in der Grenzstraße einen Atemalkoholwert von 1,8%o fest. Bei einem 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven stellte die Polizei Wilhelmshaven am 13.08. um 01:45 Uhr in der Friederikenstraße eines Atemalkoholtests 1,38%o fest. Bei beiden Fahrern wurden im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Rollerdiebstahl

Am Sonntagmorgen um 07:30 Uhr fand ein Passant ein Kleinkraftrad ("Roller") an der Kante eines wasserführenden Grabens an der Posener Straße. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im Laufe der vorigen Nacht in der Warthestraße in Wilhelmshaven entwendet worden war. Zeugenhinweise erbitte die Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420.

