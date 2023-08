Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Doppelhaushälfte

Jever (ots)

In dem Zeitraum Samstag, 12.08.23, 20:20 Uhr - Sonntag, 13.08.23, 22:25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam in eine Doppelhaushälfte in der Rahrdumer Straße in Jever ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-74490 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

