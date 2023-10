POL-PPWP: Oktoberkerwe (Korrektur)

Steinalben (Südwestpfalz) (ots) - Die Warnung vor einem angeblich "falschen Schulbus", der in Steinalben aufgefallen sei und Schulkinder mitnehmen wollte, macht aktuell in den Sozialen Medien und über Messenger-Dienste die Runde. In der Nachricht heißt es sinngemäß, dass der Bus zu keinem der bekannten Verkehrsverbünde gehöre und eine Mutter gerade noch ...

mehr