POL-PPWP: Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag, 31.10.2023 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Centers in der Mannheimer Straße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 75-jähriger Mann parkte vorwärts aus seiner Parkbox aus und touchierte hierbei die rechte hintere Stoßstange eines gegenüber geparkten PKW. Hiernach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen notieren und gab dieses an die Polizeibeamten weiter. Der Unfallverursacher konnte so wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.|wey

