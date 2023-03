Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schon wieder Lkw-Fahrer mit Handy erwischt und Holztransport mit über 16t zu viel unterwegs

BAB A-60/Badem (ots)

Wie angekündigt führten Beamte der Schwerlastkontrollgruppe am heutigen Morgen auf der BAB A-60 Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs mit Schwerpunkt Holztransporte und Ablenkung durch Handy durch. Dabei wurde wieder ein Lkw-Fahrer mit Handy während der Fahrt und einen Holztransport mit über 16t zu viel festgestellt. Gegen Mittag stoppten die Beamten in der Nähe der Anschlussstelle Badem einen mit kurzen Douglasienstämmen beladenen Holztransport auf dem Weg von Belgien zum Sägewerk in Ramstein-Miesenbach. Bereits der erste Eindruck ließ auf eine deutliche Überladung schließen. Bei einer Verwiegung auf einer nahegelegenen Waage wurde eine deutliche Überladung festgestellt. Der Holztransport brachte diesmal satte 56,4 Tonnen auf die Waage, somit eine Überladung von über 40%. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt und wird erst gestattet, wenn mindestens die Hälfte der Douglasienstämme auf einen anderen Holztransport umgeladen sind. Somit wurde bereits der dritte Holztransport alleine in dieser Woche im Bereich des Polizeipräsidiums Trier gestoppt, der um die 50 Tonnen und mehr geladen hatte. Neben einem erhöhten Bußgeld erwartet den Fahrer nun einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg. Gegen das Unternehmen wird wie üblicherweise ein Verfahren eingeleitet, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann. Neben dem völlig überladenen Holztransport stellten die Beamten zudem wiederum einen Lkw-Fahrer fest, welcher durch sein Handy abgelenkt war während der Fahrt. Die Polizei weist hier auch nochmals auf die Gefahren der Ablenkung während der Fahrt durch Handy oder andere elektronische Geräte hin. Hierdurch erhöht sich die Gefahr eines folgenschweren Unfalls um ein vielfaches, gerade wenn Lkw-Fahrer durch ihr Handy abgelenkt sind. Bei weiteren Kontrollen wurden von den Beamten zudem bei zwei weiteren Fahrern Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

