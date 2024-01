POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum, Herne, Witten (ots) - Der Jahreswechsel verlief für die Polizei in Bochum, Herne und Witten verhältnismäßig ruhig. Insgesamt bewältigten die Beamtinnen und Beamten in allen drei Städten zusammen knapp 100 Einsätze mit Silvesterbezug. Über den Jahreswechsel rückten die Beamten wegen 13 Körperverletzungsdelikten in Bochum, neun in Herne und fünf in Witten aus. Die Beamten sprachen 126 Platzverweise aus ...

